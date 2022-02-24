Захарова объяснила мотивы Запада в конфликте на Украине

Европа и США пытаются стравить бывшие советские республики, накачав их оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат объяснила мотивы Запада в обострившемся конфликте на Украине. Она полагает, что главной задачей европейских стран и США является развязывание войны.

Вооруженные силы Украины ранее нанесли удары по территориям Луганской и Донецкой народных республик. Это стало поводом для начала боевых действий. Россия в свою очередь объявила военную спецоперацию для поддержки Донбасса.

Захарова накануне уже объясняла, какие цели преследует Москва в на Украине. Она пытается предотвратить масштабное кровопролитие на востоке Европы и наконец урегулировать давний конфликт в Донбассе.