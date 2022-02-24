Футбольный клуб «Шальке» убрал логотип «Газпрома» с формы

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» принял решение убрать логотип титульного спонсора «Газпром» с формы. Об этом сообщила пресс-служба «горняков».

Решение принято руководством «Шальке-04 из-за сложной и нестабильной ситуации на территории Украины. Таким образом, убрав логотип «Газпрома», руководство немецкого клуба выражает солидарность украинской стороне.

Российская газовая компания «Газпром» является официальным спонсором футбольного клуба «Шальке-04» с 2007 года. На данный момент клуб переживает непростые времена. Гельзенкирхенцы занимают пятое место во второй Бундеслиге.