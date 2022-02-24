Кедми: Россия начала обратный отсчет в отношении Украины

Российское руководство признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик запустило обратный отсчет для существования подконтрольной Западу Украины.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого заявление российского президента Владимира Путина о признании республик Донбасса включало в себя несколько уникальных моментов, которые в корне изменили ситуацию для Украины.

В частности, напомнил Кедми, Владимир Путин назвал неприемлемым для Москвы существование проамериканской Украины – граничащей с Россией страны, которая фактически является колонией Соединенных Штатов и представляет собой угрозу для РФ.

Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, признание Москвой независимости Донбасса выглядит для Киева особенно удручающим.

«То, что произошло 21 февраля, – это не только и не столько заявление о признании Донецка и Луганска. Это что-то другое, более глубокое. Россия была недовольна происходящим в Донбассе, но говорила, что это внутриукраинский конфликт. А сегодня все поменялось. Само существование украинской власти в нынешней форме, с нынешней поддержкой и нынешним управлением – это угроза для России», — подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, аргументом за то, что нынешняя Украина представляет собой угрозу российской безопасности и неприемлемости такого положения дел стало заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу, который в ходе обсуждения вопроса признания ЛНР и ДНР на заседании Совета Безопасности России указал на реальность угрозы появления у Киева ядерного оружия.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

При этом Владимир Путин в своем обращении к народу тоже вспомнил о доставшихся Украине в наследство от СССР колоссальных производственных мощностях, которые в сочетании с научно-техническими утечками могут представлять потенциальную ядерную угрозу.

«Когда слышишь это в течение одного обсуждения, вывод один: у России нет выхода. Она не может позволить этой язве существовать. Иначе все взлетит к чертовой матери. А полагаться на политические и дипломатические действия невозможно – они закончились», — объяснил Яков Кедми.

По его словам, именно после признания Владимиром Путиным Луганской и Донецкой народных республик был запущен обратный отсчет для существования той Украины, которая сформировалась после госпереворота 2014 года.

Федеральное агентство новостей /

Россия, считает Кедми, рассматривает украинский вопрос вне зависимости от переговоров с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности, так как он связан не толь ко с возможным дальнейшим расширением НАТО на восток, но и с появлением на территории Украины новых угроз для РФ.

«После признания ДНР и ЛНР наступил совершенно новый период в оценке Россией Украины. Этого никогда не было. Это означает, что начался обратный отсчет и у Шойгу, и у президента России в отношении формации под названием Украина с майданной властью, — добавил израильский политолог. — Отсчет идет независимо, параллельно и своим темпом относительно отсчета, который ведет Россия в отношении американских баз в Восточной Европе».

В заключение Кедми отметил, что Россия вышла на новый уровень обеспечения безопасности своих западных границ.