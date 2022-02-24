Латвия отозвала своего посла в России для консультаций по ситуации вокруг Украины

Латвия прекратит выдачу виз для россиян. Такое заявление сделали представители МИД республики.

Решение по визам связано с признанием России независимости республик Донбасса. Также власти Латвии отозвали своего посла в РФ для консультаций по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил глава МИД республики Эдгар Ринкевич.

«Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ», — написал дипломат в Facebook.

Ранее аналогичное решение приняли и чешские власти. Послы республики в России и Белоруссии вернутся на родину.