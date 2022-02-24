Одесситы массово обналичивают деньги в банкоматах и скупают продукты в магазинах

Одесситы поделились видео, которое демонстрирует происходящее в городе на фоне событий на Украине. На кадрах показано, как местные жители закупаются продуктами.

Украинцы стремятся снять деньги в банкоматах. Из-за этого во многих местах получить «наличку» не представляется возможным. Одесситы стараются приобрести как можно больше разнообразной еды, рассказал местный житель Владимир в комментарии для Федерального агентства новостей. На пустые полки в магазинах ранее пожаловались в Харькове, отмечает телеканал «360». К тому же везде наблюдаются очереди.

«Я думаю, с такими темпами полки магазинов будут пустыми уже через несколько часов или к вечеру, если на складах еще осталось продовольствие. Очереди и к аптекам: люди массово закупаются медикаментами», — отметил Владимир.

Многие горожане попытались уехать в другие города, где живут их родственники. Однако военные их не пустили. Многим посоветовали вернуться домой и спрятаться в подвалах. Украинцы не знают, что им делать, отметил Владимир.