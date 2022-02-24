Матч регбийных сборных Грузии и России на чемпионате Европы перенесен

Сборная России по регби не сыграет против команды Грузии 27 февраля в рамках чемпионата Европы из-за нестабильной ситуации на территории Украины.

Информацию подтвердили в Европейской федерации регби. Организация думает исключительно о безопасности игроков и официальных лиц матча Россия — Грузия, поэтому было принято решение перенести встречу на более поздний срок.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля принял решение провести специальную операцию по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркивает, что ВС страны не наносят никаких ракетных ударов.