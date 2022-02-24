Сербский генерал Делич: Россия не имела другого выбора в ситуации с Украиной

Ответственность за обострение ситуации на Украине лежит на западных политиках. С таким заявление выступил сербский генерал Божидар Делич.

Военнослужащего удивили выпады в адрес РФ на фоне специальный военной операции в Донбассе. Российская сторона не имела другого выхода. Он также напомнил о действиях Запада в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. По его словам, ответственность за происходящее лежит именно на западных политиках.

«Которые приложили все усилия для того, чтобы перетащить Украину в свой табор, выдрессировать из нее страну, готовую в любой момент напасть на территорию России. Страну, сделавшую ставку на нацистов, постоянно нарушавшую все возможные договоренности», — возмутился Делич.

Сербский генерал выразил мнение, что Россия приложит все усилия для поражения только военных целей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможных переговорах президента России Владимира Путина с коллегой из Украины Владимиром Зеленским. По его словам, процесс возможен, если будут обсуждаться опасения Москвы в сфере безопасности.