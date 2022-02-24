Лавров рассчитывает на возвращение России к международному праву

В отношении напряженной ситуации на Украине следует вернуться к международному праву, выразил надежду глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр иностранных дел отреагировал на развернувшуюся ситуацию на территории украинского государства в ходе встречи с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

«Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам. И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН», — говорит Лавров.

Также глава МИД России выступил с заявлением о необходимости беспристрастной оценки кризиса на территории Украины. Ситуацию должны проанализировать и оценить сотрудники секретариата ООН.