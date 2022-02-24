Сборные Швеции и Финляндии отказались от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в РФ

Национальные сборные Швеции и Финляндии официально отказались от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом, который должен пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

Толчком для такого радикального решения со стороны шведской и финской ассоциаций могла послужить ситуация, которые развязалась в Донбассе. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что будет проведена специальная операция по защите жителей ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что Европейский футбольный союз в ближайшее время соберет внеочередной исполком, на котором будет принято решение о переносе финала футбольной Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон. Также чиновниками будет рассматриваться вопрос об исключении российских клубов из Лиги Европы.