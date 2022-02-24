Киевлян направляют в бомбоубежища из-за воздушной угрозы

Жителям Киева посоветовали спрятаться в бомбоубежищах.

Воздушная угроза объявлена в Киеве. Власти города призывают горожан спускаться в локальные бомбоубежища.

«Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!» — указывалось в сообщении, которое пресс-служба мэрии публиковала еще утром.

Российская Федерация начала на Украине специальную военную операцию. Она соответствует уставу ООН, согласована с Советом Федерации, а также проходит в рамках договоров с недавно признанными Москвой Донецкой и Луганской народными республиками.