У РФ появилась возможность перехватить у США крупный контракт

Трехмиллиардный контракт на производство 30 боевых беспилотников для Индии, который потеряли Соединенные Штаты Америки, может получить Россия.

Об этом разговоре с информагентством «ПолитРоссия» сообщил депутат Госдумы РФ, профессор Национального исследовательского университета ВШЭ Олег Матвейчев, комментируя сообщение газеты Hindustan Times о том, что Индия отказалась от планов закупить у США 30 беспилотных летательных аппаратов Predator. Если бы эта закупка состоялась, США получили бы от Индии 3 миллиарда долларов.

Как отметил по этому поводу Олег Матвейчев, в области производства БПЛА Россия стремительно продвигается вперед, хотя ей и приходится преодолевать жесткую конкуренцию ряда стран.

«Ранее мы немного отстали в этой теме. Это проблема берет начало еще в 2000-х, когда наши конструкторские бюро разрабатывали лучшие в мире беспилотники. Их предлагали нашему Министерству обороны для запуска серийного производства, но в ведомстве к этому относились скептически. В результате мы отстали, а поднялись в этой области Израиль, США и даже Турция», – напомнил эксперт.

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Однако, по его словам, в России сохранились имевшиеся наработки, а также появились технические средства для того, чтобы усовершенствовать отечественные технологии по производству беспилотников, благодаря чему отечественные БПЛА имеют возможность в короткие сроки изменить ситуацию на мировом рынке вооружений.

«Российские БПЛА уже сейчас на мировом уровне. Думаю, в ближайшее время они обгонят иностранных конкурентов. Некоторые модели уже обгоняют», — подчеркнул Матвейчев.

Беспилотные летательные аппараты российского производства обладают перед иностранными беспилотниками рядом важных преимуществ, касающихся соотношения цена-качество.

«Стоимость того или иного российского устройства в 3–5 раз ниже, чем у натовского аналога, а качество и тактико-технические характеристики (ТТХ) на одном уровне или выше», — объяснил эксперт.

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Таким образом, по его словам, российские беспилотники идеально подойдут для Индии, чья экономика активно развивается и не испытывает излишка денег.

Если условные Объединенные Арабские Эмираты, чьи шейхи хранят свои деньги в банках западных стран, и могут позволить себе покупать американскую военную технику по высоким ценам, то Индия находится в другой ситуации.

Индия является независимой в оборонном и финансовом плане страной, поэтому нуждается в большом количестве недорогой военной техники. В этой ситуации ей было бы лучше вообще отказаться от закупок американского оружия, так как российское превосходит его по тактико-техническим характеристикам, оно надежнее, а Москва не выдвигает никаких политических требований в дополнение к сделке, заключил Матвейчев.