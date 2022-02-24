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Минобороны РФ: сопротивление армии России оказывают только украинские националисты

Россия
Минобороны РФ: сопротивление армии России оказывают только украинские националисты

Представители Министерства обороны РФ сообщили, что вооруженное сопротивление российским миротворцам оказывают исключительно украинские националисты. Войска регулярной армии страны отказываются воевать против солдат армии России.

«В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции», — заявили в военном ведомстве.

При этом министр обороны Сергей Шойгу приказал всему личному составу «с уважением относиться к украинским военнослужащим».

Всего с момента начала спецоперации российской армии были выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры ВСУ, а также 11 аэродромов, 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО, 3 командных пункта.

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