УЕФА рассмотрит вопрос отстранения «Спартака» и «Зенита» от участия в Лиге Европы

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит вопрос отстранения от участия в плей-офф ЛЕ российских клубов.

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит», представляющие Россию в плей-офф Лиги Европы, могут досрочно завершить выступление в турнире. Вопрос отстранения клубов от участия в соревнованиях в ходе ближайшего заседания рассмотрит УЕФА, информирует Associated Press.

«Спартак» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы и ждет результатов жеребьевки, чтобы узнать имя своего следующего соперника. «Зенит» потерпел поражение в первом матче 1/16 финала с «Бетисом». Ответная игра пройдет в Испании 24 февраля. Петербургский клуб выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, если одержит победу в гостевом матче.