Сразу несколько украинских снарядов попало на территорию Крымского полуострова. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Согласно информации властей, пострадавших в ходе инцидента нет. Возле жилых домов остались воронки, в некоторых зданиях выбило окна и повредило кровлю.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что на территории региона разорвалось шесть снарядов, из-за чего было разрушено несколько зданий. Пострадали Ровенский и Белгородский районы. После инцидента местные власти приняли решение создать оперативный штаб