Украинские ЛГБТ-организации намерены «биться» за Украину против российской армии

Противостоять военной операции ВС РФ на Украине может отряд добровольцев из местного ЛГБТ-движения. О намерении «биться за свою землю» заявили в ЛИГА — крупной ЛГБТ-организации на Украине, но желающих выступить против российских войск пока нет.

«Мы на своей земле, и другой у нас нет. Мы будем биться за свою землю, да не отдадим ее. Именно сейчас каждый и каждая из нас может помочь нашей армии», — сказано в обращении в Facebook.

В марте прошлого года активисты уже пытались сформировать мотострелковый взвод из представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в ВСУ: добровольцы должны были воевать на линии соприкосновения в Донбассе. Личность каждого желающего обещали сохранить в тайне, а символикой нового отряда должен был стать единорог на фоне трезубца.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Сейчас создатели прошлогоднего «ЛГБТ-отряда» предлагают помочь украинским военным не мобилизацией, а деньгами. В группе «Военные ЛГБТ и наши союзники» в Facebook предлагается внести пожертвование для подразделения ВСУ, выполняющего задачи «на передовой обороны» — утверждается, что на собранные средства для армии будут куплены шины на автомобиль Mitsubishi Pajero Sport.

Тем, кто не хочет противостоять спецоперации ВС РФ напрямую, аналогичные способы поддержки предлагают и в ЛИГЕ, публикуя реквизиты благотворительных фондов, перечисляющих собранные деньги армии Украины. Кроме того, в ЛИГЕ просят «не публиковать информацию о перемещении украинских войск нигде и ни в каком виде».

В другой влиятельной ЛГБТ-организации «КиевПрайд» призывают сторонников во всем мире заставить собственные правительства «встать и принять меры против войны в Украине». Если ЛГБТ-движение «покажет, насколько мы все вместе мощны, у Путина не будет шансов», уверены в «КиевПрайд».

«Мы оставили далеко позади прошлое, в которое он [президент РФ, — прим.ред.] стремится нас втянуть. Мы страна, которая выбрала ценности прав человека, человечности, жизни, личности. Нас никогда не используют, победа будет за нами в любом случае. Сохраняйте спокойствие, вместе мы победим!», — заявили ЛГБТ-активисты в Facebook.

Global Look Press / MOD Russia

Толерантность не по-европейски

Несмотря на «ценности прав человека», которые Украина якобы выбрала в 2014 году, людям нетрадиционной сексуальной ориентации в войсках ВСУ по-прежнему приходится нелегко. Как сообщало издание Deutsche Welle, украинские представители ЛГБТ на фронте годами тщательно скрывают свою ориентацию от сослуживцев. Некоторые из них решаются на каминг-аут, за которым следует травля.

Участник так называемого «АТО» в Донбассе и представитель ЛГБТ-движения Виктор Пилипенко также сообщал журналистам DW в 2018 году, что создание ЛГБТ-батальона не было согласовано с армейским руководством, потому что «в командовании могут быть гомофобы, которые просто не дадут создать это подразделение, а если и дадут, то будут мариновать его на тыловых позициях», чтобы добровольцы захотели уйти с фронта.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Как и предполагалось, в руководстве украинских ВС фронтовым инициативам «радужных» активистов не обрадовались и попытались представить их «агентами Кремля». В Генштабе ВСУ заявили, что «ахинея» про формирование ЛГБТ-батальона распространяется с целью «дискредитации украинской армии и вооруженных сил». По словам начальника ВСУ по связям с общественностью Богдана Сеника, в Генштабе «сразу поняли, с кем имеют дело»: он призвал компетентные органы, в том числе СБУ, заняться такими ЛГБТ-сообществами.

Примечательно, что в мае 2021 года гей-парад в Киеве закончился дракой участников шествия с националистами, резко выступающими против подобных мероприятий в столице страны. Правые радикалы уже традиционно срывают шествия ЛГБТ-движения: аналогичные истории происходят ежегодно.

Ранее в Госдуме заявили, что военную операцию РФ поддерживают не только признанные Россией ЛДНР, но и некоторые регионы Украины. Подробнее — в нашей статье.