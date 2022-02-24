Премьер Чехии Фиала сообщил о закрытии консульства республики в России

Два российских консульства в Чехии прекращают свою работу. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.

Глава чешского правительства уточнил, что Прага приостановила выдачу виз для россиян. Кроме того, консульство республики в РФ также закрывается.

Власти Чехии отзывают своих послов из России и Белоруссии.

Ранее стало известно о прекращении дипломатических отношений Москвы и Киева. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Решение связано с признанием Россией независимости республик Донбасса.