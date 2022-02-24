Захарова заявила о возможности россиян на Украине обращаться за помощью в дипучреждения

Россияне, находящиеся на Украине, могут обращаться за помощью в дипучреждения РФ в сопредельных странах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ситуация на Украине резко обострилась после начала Киевом военных действий. Россия в свою очередь оказала помощь Донбассу, объявив спецоперацию.

Захарова накануне отметила, что действия Москвы являются предотвращением глобального военного противостояния. Они также помогут положить конец той войне, которая велась на Украине долгие годы.

Беженцы из Донбасса массово едут в Россию, где им предоставляют временные места для размещения и сухпаек. Границу уже пересекли более 100 тысяч человек.