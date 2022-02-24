Захарова сообщила о хамском письме Блинкена про отказ США от переговоров с Россией

Вашингтон направил Москве письмо, в котором выражалось нежелание американских властей вести переговоры с Россией. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Речь идет о послании государственного секретаря США Энтони Блинкена. По словам Захаровой, автор письма в достаточно «хамской манере» изложил отношение Вашингтона к двустороннему диалогу.

«Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция», — сказала дипломат в эфире телеканала НТВ.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ее цель, по словам лидера страны, заключается в защите людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.