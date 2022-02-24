«Момент великой истины». В Китае поддержали спецоперацию России по защите Донбасса

Китайские читатели издания «Гуаньча» активно обсуждают спецоперацию России по защите Донбасса от украинской агрессии. Она началась ранним утром 24 февраля и, по заявлению президента РФ Владимира Путина, предполагает нейтрализацию исключительно военных объектов, с помощью которых ВСУ на протяжении восьми лет бомбили Донецкую и Луганскую народные республики.

Статья китайского аналитика Линь Линцзинь с поэтапным описанием происходящих событий собрала почти девять сотен комментариев. Читатели поддержали Москву. По их словам, Украина не оставила России выбора.

«Вперед, большой медведь сделал ход, Путин ответил Украине»,

«Я не думал, что Путин захочет свергнуть украинский антироссийский режим, заявив, что они нацисты. Неудивительно, что украинские олигархи сбежали из страны. Это редкий военный ход, и я не ожидал, что Путин действительно добьется больших успехов»,

«Это правильный поступок!»

«Кто-то написал на Zhihu, что экономика России не так хороша, как у Южной Кореи, и ее общая национальная мощь слабая. А теперь посмотрите: Россия толкнула Европу, и та задрожала от ужаса. Южная Корея заявила, что толкнет кого-нибудь — и всем наплевать»,

«Это момент великой истины»,

«Украинские солдаты сложили оружие еще до того, как услышали призыв», — отметили пользователи в комментариях.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Китайские интернет-пользователи осудили политику западных страны. В частности, некоторые даже решили поиронизировать над заявлениями американского президента США Джозефа Байдена.

Напомним, после речи Путина о начале спецоперации по защите Донбасса, 78-летний демократ выступил лишь единожды. Он назвал действия России «ничем не спровоцированным и неоправданным нападением», возложил ответственность за разрушения на плечи РФ, а заодно пообещал Москве «жесткий ответ».

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

«Жители Сирии, Ирака, Пакистана, Ливии, Афганистана, Гаити, Кубы, Северной Кореи, Вьетнама и других стран сейчас недоумевают: что говорит Белый дом? Готовы ли американцы взять на себя ответственность за свое прошлое возмутительное поведение?»

«Видно, что Сонный Джо больше обеспокоен ценами на нефть, чем ситуацией на Украине», — отметили читатели.

Ранее Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в разговоре с «Политикой Сегодня» заявила, что полностью поддерживает решение Путина. Она подтвердила, что Россия исчерпала все возможные дипломатические пути для решения конфликта в Донбассе.