Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем обсудил нынешнюю ситуацию в стране и обострение конфликта в Донбассе.

Глава австрийского правительства сообщил, что украинский лидер опасается за ближайшее будущее страны. Зеленский заявил, что не знает, сколько еще сможет продержаться Украина.

24 февраля президент России Владимир Путин начал спецоперацию по освобождению Донбасса от геноцида киевской власти. О вмешательстве в конфликт российского лидера попросили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.