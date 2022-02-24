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Макрон подтвердил планы Евросоюза ввести масштабные санкции против России

Политика
Макрон подтвердил планы Евросоюза ввести масштабные санкции против России

Новые санкции Евросоюза против России на фоне специальной военной операции в Донбассе будут масштабными. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства выступал с телеобращением к нации. По его словам, новые ограничительные меры против РФ затронут оборонный, экономический и энергетический сектора.

«﻿Франция примет необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности европейских союзников», — сказал Макрон.

Недавно журналисты Bloomberg со ссылкой на источник сообщили, что новые ограничительные меры могут коснуться лично президента России Владимира Путина. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва негативно относится к таким санкциям.

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