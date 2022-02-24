Сложат оружие: политолог Марков предрек капитуляцию большинства подразделений ВСУ

В четверг утром президент России Владимир Путин принял решение о начале спецоперации на территории Донбасса. Политолог и дипломат Сергей Марков предсказал дальнейшие действия солдат ВСУ.

По словам эксперта, большая часть подразделений Вооруженных сил Украины сложит оружие. Принятые Россией меры в отношении Донбасса не повлияют лишь на батальоны наподобие «Азова».

«Но их ждет пожизненное тюремное заключение, если они окажутся в руках российской армии», — заявил Марков на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Дипломат также прокомментировал обстановку, которая сложилась в сфере деятельности российских СМИ на Западе. Он заявил, что давление на журналистов из России не сможет помешать им отстаивать позиции своей страны.