Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Вострецов объяснил, почему Путин взял на себя ответственность за безопасность жителей ЛДНР

Политика
Вострецов объяснил, почему Путин взял на себя ответственность за безопасность жителей ЛДНР

Политик Сергей Вострецов объяснил принятое российским президентом Владимиром Путиным решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По словам специалиста, глава государства сделал это в целях обеспечения мировой безопасности.

Вострецов напомнил о словах Путина, который неоднократно заявлял о нежелании развязывать вооруженный конфликт с украинской стороной. По мнению эксперта, если бы не правящие Украиной националисты, сложившийся в настоящий момент ситуации на Донбассе не произошло бы.

«Украинские военнослужащие не хотят войны, не то что не хотят воевать с Россией, они вообще не хотят воевать, потому что им не за что воевать. Если ДНР и ЛНР воюют за мир, то этим военнослужащим воевать точно не за что», — цитирует политика издание Russia News.

Специалист добавил, что покидают свои позиции на территории ЛНР и ДНР именно служащие ВСУ. Также Вострецов считает, что украинского президента Владимира Зеленского в дальнейшем вполне могут судить, поскольку он совмещает в себе и «государственного преступника», и жертву, запуганную «бандерами».

#путин #донбасс #лднр