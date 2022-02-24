Вострецов объяснил, почему Путин взял на себя ответственность за безопасность жителей ЛДНР

Политик Сергей Вострецов объяснил принятое российским президентом Владимиром Путиным решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По словам специалиста, глава государства сделал это в целях обеспечения мировой безопасности.

Вострецов напомнил о словах Путина, который неоднократно заявлял о нежелании развязывать вооруженный конфликт с украинской стороной. По мнению эксперта, если бы не правящие Украиной националисты, сложившийся в настоящий момент ситуации на Донбассе не произошло бы.

«Украинские военнослужащие не хотят войны, не то что не хотят воевать с Россией, они вообще не хотят воевать, потому что им не за что воевать. Если ДНР и ЛНР воюют за мир, то этим военнослужащим воевать точно не за что», — цитирует политика издание Russia News.

Специалист добавил, что покидают свои позиции на территории ЛНР и ДНР именно служащие ВСУ. Также Вострецов считает, что украинского президента Владимира Зеленского в дальнейшем вполне могут судить, поскольку он совмещает в себе и «государственного преступника», и жертву, запуганную «бандерами».