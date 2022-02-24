Украинские депутаты потребовали от Зеленского немедленно начать переговоры с Россией

Депутаты Верховной рады обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно начать переговоры с Россией. Об сообщило РИА Новости.

Уточним, что целью обращения, по словам нардепов, является создание обоюдных гарантий устойчивого мира и решение проблемы Донбасса исключительно мирным путем, в полном соответствии с Минскими соглашениями. Для этого в Раде предложили создать представительную группа народных депутатов Украины по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями Федерального собрания Российской Федерации.

«Считаю, мы немедленно должны вступить в мирные переговоры, используя международное посредничество, для завершения военного конфликта. Чем быстрее мы это сделаем, тем будет больше сбережено жизней», — депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Кроме того, проект постановления также содержит инициативу обратиться к международным партнерам Украины с предложением свернуть информационную кампанию по нагнетанию ситуации вокруг конфликта на юго-востоке страны.