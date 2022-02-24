Губернатор Ростовской области Голубев заявил о привлечении казаков для охраны границ

Для обеспечения порядка в 11 приграничных территориях региона будут задействованы казаки. Такое заявление сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он уточнил, что данное решение будет распространятся на города Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск, а также в Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.

На данный момент, по словам местных властей, все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Голубев также отметил, что в приграничных районах будет приостановлена деятельность детсадов, а школьников временно отправят на дистанционный формат обучения.

Помимо Ростовской области аналогичное решение приняли власти Воронежской, Белгородской и Курской областей.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от украинской агрессии. Данное решение было принято в ответ на просьбу властей Донецкой и Луганской народных республик о предоставлении военной помощи.