Ростовская область привлекает дополнительные силы для охраны правопорядка в приграничных территориях

Дополнительные силы для охраны правопорядка будут привлечены в приграничных территориях Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На приграничных территориях для охраны общественного порядка привлечены дополнительные силы, в том числе казачьи дружины. Они патрулируют районы, непосредственно граничащие с Украиной.

Ранее в приграничных районах области отменили занятия в школах из-за обострения ситуации на Украине. Такие меры были предприняты в 30 школах региона. Глава региона сообщил, что власти следят за развитием ситуации и контролируют стабильное функционирование всех объектов инженерной инфраструктуры.