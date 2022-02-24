Матч между «Бетисом» и «Зенитом» в раунде плей-офф Лиги Европы состоится по расписанию

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между испанским «Бетисом» и петербургским «Зенитом» пройдет 24 февраля в 23:00, как и планировалось ранее.

Информацию подтвердил официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Утром 24 февраля ряд СМИ сообщил, что ответная встреча между «Бетисом» и петербургским «Зенитом» оказалась под угрозой срыва из-за эскалации конфликта на Донбассе. Однако позднее стало известно, что игра, запланированная на 24 февраля в 23:00, состоится в штатном режиме.

Неделю назад 17 февраля «Бетис» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. На голы Артема Дзюбы и Малкома испанцы ответили точными ударами Родригеса, Виллиана Жозе и Андерса Гуадрадо.