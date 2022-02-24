МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет заявил, что осуждает Россию за нарушение олимпийского перемирия.

В заявлении МОК отмечено, что, согласно резолюции ООН от 2 декабря 2021 года, олимпийское перемирие начинается за семь дней до ОИ и заканчивается через семь дней после ПИ.

«МОК решительно осуждает нарушение Россией олимпийского перемирия», — сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Паралимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 13 марта. Олимпийские игры проходили в столице Поднебесной в период с 4 до 20 февраля.