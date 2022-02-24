«Гребут всех подряд»: жители Украины рассказали о принудительной мобилизации в стране

Житель города Николаева Андрей дал интервью корреспонденту ФАН, в котором рассказал об обстановке на Украине, где местные силовики проводят насильственную мобилизацию. Мужчина сравнил ситуацию с 2014 годом, когда во время президентства Петра Порошенко произошел подобный конфликт, но даже тогда, по его словам, жилось спокойнее.

Андрей считает, что Киев намерен принять серьезные меры, на что указывают принудительная мобилизация населения. Украинец рассказал, что мужчин насильно везут в военкомат и вручают повестки.

«При этом по городу ходят военные патрули, которые просто гребут всех подряд — с автобусов, с набережных, то есть забирают всех. <...> Мне кажется, в Киеве что-то готовят серьезное, но пока никто не знает, что именно это может быть. Честно говоря, страшно», — добавил собеседник ФАН.

Он также прокомментировал деятельность Владимира Зеленского, которого считал «хорошим мужиком, который должен будет положить конец войне и наладить отношения с Россией». Андрей отметил, что теперь Зеленский опустился ниже уровня националистов-бандеровцев и полностью разочаровал население страны.