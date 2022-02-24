Трамп раскритиковал обращение Зеленского к россиянам

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к россиянам — жалкое зрелище. Так считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский политик выступил с заявлением в эфире телеканала Fox News. Трамп прокомментировал ситуацию на Украине, обратив внимание на высказывания Зеленского и «побежденного» постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. Он назвал публичные заявления политиков жалким зрелищем.

Дональд Трамп также ответил на вопрос телеведущей о его реакции на военную операцию в отношении Украины. Бывший президент неожиданно заявил, что журналист раскрыла данные о высадке американского десанта. Сотрудник СМИ объяснила, что имела в виду действия России.

«Это все, что нам нужно.. Это будет следующим (шагом. — Прим. ред.), окей?», — отметил Трамп.

О начале военной операции России в Донбассе стало известно утром 24 февраля. О ней сообщил президент РФ Владимир Путин.