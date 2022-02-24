Украина объявила об эвакуации своего посольства из Москвы

Киев принял решение отозвать временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило для проведения консультаций, а также объявил о начале эвакуации персонала посольства в Москве. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по принуждению Украины к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

В своем обращении российский лидер объяснил, что сложившиеся обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Кроме того, он призвал украинских военных сложить оружие и не исполнять приказы правящего режима в Киеве.

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Позднее представители Министерстве обороны России прокомментировали, что российские войска наносят удары исключительно по военной инфраструктуре. В ведомстве подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Добавим, что спустя некоторое время стала поступать информация о переходе украинских пограничников на территорию Российской Федерации, которые отказываются продолжать службу в украинских войсках.