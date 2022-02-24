РФБ сообщила о приостановке всех этапов баскетбольных соревнований в России

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить всех соревнования среди юношей.

РФБ сообщила на официальном сайте, что все официальные соревнования, среди которых финалы первенства России среди девушек и юношей разных возрастов, временно приостановлены. Соответствующее решение было принято на фоне «нестабильной ситуации» на границе РФ и Украины.

В РФБ подчеркнули, что команды продолжат подготовку к матчам в плановом режиме. При этом новые даты проведения игр приостановленных турниров будут объявлены позже.