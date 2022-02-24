«Выстрел себе в ногу». Депутат Олег Матвейчев раскритиковал ЕС за санкции против России

Евросоюз выстрелил себе же в ногу, введя санкции против России из-за признание Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев в своем открытом обращении к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

В письме Матвейчев призвал внести его в санкционный список Евросоюза, а также раскритиковал остановку «Северного потока — 2»:

«Вы будете брать газ по тройной цене у американцев, которые со времен Второй мировой оккупировали ваши европейские территории, но самое главное — оккупировали ваши мозги, постоянно пугая Россией, в то же время шаря у вас по карманам».

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Депутат добавил, что именно американцы, путем переворота на Украине, создали кризис на юго-востоке страны, что повлекло ухудшение отношений с Россией, а следовательно, и поставки газа в Европу.

«Чем играть в угоду Америке, нанося вред себе, вы бы подумали, как спасти остатки вашей Европы, которая превратилась в страну стариков, стремительно поглощаемую чужими культурами, которые не ценят ваше прошлое», — призвал Матвейчев.

В конце своего письма политик спрогнозировал массовую миграцию европейцев в Россию, а также заверил Борреля, что зарезервировал лично ему место «на берегу Енисея», чтобы глава европейской дипломатии мог применить свои навыки для развития Сибири.