Секретарь генсовета ЕР Турчак поддержал решение Путина начать военную операцию в Донбассе

Специальная военная операция России в Донбассе является самозащитой страны. Такое мнение выразил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Политик отметил, что полностью поддерживает решение президента Владимира Путина о проведении операции. Кроме того, он назвал главные цели процесса.

«Объявленная российским лидером специальная военная операция имеет две цели — это мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах», — отметил Турчак.

Секретарь Генерального совета «Единой России» добавил, что Москва больше не намерена терпеть убийство русскоязычных и наращивание военной инфраструктуры около ее границ. По его словам, завершены 30 лет беспринципного обмана России Западом.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Донбасса, которые находятся на территориях, подконтрольных Киеву. По его словам, мирному населению ничего не угрожает.