МИД РФ: решение Зеленского разорвать дипотношения с Москвой является завершением русофобской политики

Разрыв дипломатических отношений с Россией является выбором руководства Украины, сообщили в российском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны руководства Украины являются логическим завершением русофобской политики киевской власти.

«Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины. Это не наш выбор», — разъяснили представители МИД России в комментарии РИА Новости.

Напомним, что украинский лидер Зеленский объявил о разрыве любых дипломатических отношений с российской стороной. Такое решение было принято главой Украины на фоне признания независимости ЛДНР и миротворческой спецоперации РФ по защите Донбасса.