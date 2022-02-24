Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забил больше 30 голов за 16 сезонов

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось забить больше 30 голов в 16 сезонах, выступая за одну команду.

Знаменательное событие для всех хоккейных болельщиков произошло 16 февраля. Овечкин забросил одну из шайб в ворота «Нэшвилла». Теперь на счету российского бомбардира в текущем сезоне 31 гол и 31 ассист в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» на данный момент занимает четвертую строчку в Столичном дивизионе. Команда Питера Лавиолетта набрала 65 очков и опережает идущий на пятом месте «Коламбус» на 12 баллов.