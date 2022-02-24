Кандидат в президенты Франции Земмур призвал заключить с Россией договор о нерасширении НАТО

Правительство Франции должно инициировать заключение соглашения между НАТО и Россией о нерасширении Альянса на восток. Об этом заявил кандидат в президенты Эрик Земмур.

Ранее он объяснял, что расширение НАТО в сторону российских границ является актом агрессии.

«На мой взгляд, изначальной ошибкой стало расширение НАТО на восток. Для меня это является формой агрессии, и в России это видят так же», — пояснил он.

Земмур добавил, что необходимо предоставить Российской Федерации гарантии нерасширения военно-политического блока, а также зафиксировать положение, согласно которому Украина никогда не станет частью НАТО.

Напомним, что одним из ключевых пунктов его предвыборной кампании является выход Франции из состава Североатлантического альянса. По мнению политика, это снижает самостоятельность Парижа на мировой арене, а также наносит ущерб его репутации. Более того, со слов Земмура, НАТО — это устаревшая организация, которую «необходимо расформировать».