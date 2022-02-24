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Президент УЕФА Александер Чеферин созвал заседание Исполкома по ситуации на Украине

Спорт
Президент УЕФА Александер Чеферин созвал заседание Исполкома по ситуации на Украине

Глава Союза Европейских Футбольных Ассоциаций Александер Чеферин обсудит с Исполнительным комитетом конфликт между Украиной и республиками Донбасса и участие в нем России.

Чеферин созвал внеочередное собрание, которое состоится 25 февраля. На нем представители организации оценят ситуацию на Украине и примут необходимые меры, связанные с организацией футбольных матчей.

Напомним, из-за ежедневного обстрела украинскими силовиками Донецкой и Луганской народных республик часть мирного населения пришлось экстренно эвакуировать. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о их независимости и начал военную операцию для «помощи» республикам Донбасса.

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