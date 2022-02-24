Президент УЕФА Александер Чеферин созвал заседание Исполкома по ситуации на Украине

Глава Союза Европейских Футбольных Ассоциаций Александер Чеферин обсудит с Исполнительным комитетом конфликт между Украиной и республиками Донбасса и участие в нем России.

Чеферин созвал внеочередное собрание, которое состоится 25 февраля. На нем представители организации оценят ситуацию на Украине и примут необходимые меры, связанные с организацией футбольных матчей.

Напомним, из-за ежедневного обстрела украинскими силовиками Донецкой и Луганской народных республик часть мирного населения пришлось экстренно эвакуировать. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о их независимости и начал военную операцию для «помощи» республикам Донбасса.