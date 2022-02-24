Донецкая пенсионерка со слезами на глазах поблагодарила Россию за военную операцию

Трогательное видео с жительницей Донецка, которая благодарит Россию за военную операцию, опубликовало общественное движение «Донецкая Народная Республика».

Жители ДНР благодарны президенту России Владимиру Путину за военную операцию, которая началась 24 февраля, по защите мирного населения Донбасса. На видео жительница Донецка не может сдержать слез во время своей речи. Пенсионерка поделилась своей радостью от признания независимости ДНР и ЛНР, передает ФАН.

«Мы, наконец-то, — люди. Теперь никто не посмеет сказать, что мы "недолюди". Мы — люди, такие же, как и они. Фашизму — нет», — сообщила женщина.

При этом она благодарит Россию сквозь слезы, а ее голос дрожит от волнения. По ее словам, происходящие ранее в регионе события были ужасными.

Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь населению Донбасса. Российский лидер принял решение о начале военной операции с целью защиты людей и прекращения геноцида. Операция началась в ночь на четверг, 24 февраля.