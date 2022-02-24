Двое военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР

Два бойца ВСУ перешли на сторону Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает Народная милиция ЛНР.

По данным ведомства, солдаты ВСУ служили в 57 отдельной мотопехотной бригаде. Однако в последствии они добровольно сложили оружие на позициях в Славяносербском районе.

«Военнослужащие 57-й омпбр ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. После завершения боевых действий они будут отпущены домой», — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ доложило о ситуации на передовых позициях в Донбассе. В министерстве подчеркнули, что военнослужащие ДНР и ЛНР прорвали передний край эшелонированной обороны ВСУ.