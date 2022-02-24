Песков заявил, что Путин готов обсудить с Зеленским вопросы безопасности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о вероятности переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь российского лидера назвал условие, при котором такого рода переговоры могут состояться. По его словам, Путин готов говорить с Зеленским, если украинские власти проявят заинтересованность в опасениях Москвы в области безопасности.

«Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Ранее, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении дипотношений с Россией. Соответствующее решение официальным Киевом было принято после того, как Владимир Путин в обращении к нации сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса.