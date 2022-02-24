Туристам на юге России посоветовали отложить возвращение домой из-за закрытых аэропортов

Самостоятельным туристам, которые оказались на юге России, было рекомендовано отложить возвращение домой из-за закрытых аэропортов, сообщили в Ростуризме.

Всего на юге России закрыто 12 аэропортов. Об отмене рейсов сообщил, например, Аэрофлот. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение увеличить количество поездов, которые следуют на этом направлении.

Авиасообщение было ограничено в связи с обострением конфликта на Украине. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам, объявив о начале специальной военной операции, цель которой заключается в демилитаризации и денацификации.