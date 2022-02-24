Песков: Москва негативно относится к предложению Нидерландов ввести санкции против Путина

Российская сторона негативно относится к предложению Нидерландов ввести санкции против президента РФ Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по ситуации на Украине. Также СМИ напомнили о предложении премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести ограничения лично против Путина.

«Негативно», — ответил Песков на вопрос об отношении Москвы к возможным антироссийским санкциям.

Ранее журналисты Bloomberg сообщили о вероятности ограничения ЕС в отношении России. Они могут коснуться лично Владимира Путина. Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал ввести санкции против Москвы в ближайшее время.