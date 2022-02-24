Военный эксперт Коротченко заявил, что украинским политикам придется ответить за действия на Донбассе

Украинским политикам придется понести ответственность за действия на Донбассе, заявил военный журналист Игорь Коротченко в эфире Медиагруппы «Патриот».

Заведено уже около 400 уголовных дел по событиям на территории Луганской и Донецкой народных республик. Эти действия квалифицируются как геноцид русского населения Донбасса, заявил Коротченко. Политикам Украины, которые отдавали эти приказы, придется отвечать за свои действия.

«Полагаю, что будут возбуждены уголовные дела не только по фактам массовых убийств, геноцида и военных преступлений, совершенных националистическими батальонами и вооруженными силами Украины на Донбассе», — передает слова военного эксперта Федеральное агентство новостей.

Коротченко не исключил, что будут возбуждены уголовные дела по факту массового сожжения людей в Одессе. За это несут ответственность тогдашний министр внутренних дел и украинские националисты.