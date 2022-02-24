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Канцлер Австрии Нехаммер связал заморозку «Северного потока — 2» с ситуацией на Украине

Политика
/ Обновлено: 24 февраля 2022 14:13
Канцлер Австрии Нехаммер связал заморозку «Северного потока — 2» с ситуацией на Украине

Проект газопровода «Северный поток — 2» заморожен в связи с ситуацией на Украине. Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил во время выступления на заседании нижней палаты парламента республики.

Речь идет о газопроводе, протянутом из России в Германию через Балтийское море. По словам главы австрийского правительства, это решение является лишь одной из многих мер, которые будут приняты в отношении Москвы.

Россия ранее объявила о признании республик Донбасса независимыми государствами. После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». По его словам, ограничения должны предполагать полную остановку проекта.

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