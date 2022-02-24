Страны Евросоюза могут прекратить выдачу виз для россиян

Граждане России могут лишиться поездок в Евросоюз. Такую вероятность не исключают в агентстве Reuters.

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил о необходимости прекратить выдачу виз для россиян Евросоюзом. Инициатива была выдвинута на фоне обострения ситуации на Украине.

«В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на (выдачу. — Прим.ред.) виз россиянам не должен быть табуирован», — выступил Махди 24 февраля.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал антироссийские санкции. Он пообещал утвердить ограничения в ближайшее время.