Условия для Киева и клятва Путина. Главное из речи Лукашенко о спецоперации РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел оперативное совещание с военными, на котором сделал ряд важных заявлений по ситуации на Украине. В первую очередь глава государства подчеркнул, что его республика не имеет отношения к военной спецоперации России по защите Донбасса.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент РФ объявил о начале демилитаризации и денацификации Украины. Москва намеревается нейтрализовать военные базы, с помощью которых Киев на протяжении восьми лет обстреливал территории Донецкой и Луганской народных республик.

Лукашенко заявил, что его страна на сегодняшний день остается не более, чем наблюдателем. Однако «сегодня-завтра» белорусский лидер намеревается провести переговоры с коллегой из России и организовать для РФ прикрытие «западного направления». Пока же пограничники в усиленном режиме ведут охрану лишь белорусско-украинской границы. Мирным жителям опасаться нечего, заверил президент.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Также он выразил уверенность в том, что западные страны не станут ввязываться в конфликт. Это предположение позже подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который исключил отправление армии Альянса на Украину. Лукашенко пришел к выводу, что Киев «терпит поражение». В этой связи он призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным, а в качестве площадки для проведения саммита предложил Минск. Как и семь с половиной лет назад.

«Мы — славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. <...> Возможно, это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат», – заявил белорусский лидер.

Однако для проведения переговоров между Москвой и Киевом необходимо несколько условий, считает президент Белоруссии. Первое — это демилитаризация Украины. Во-вторых, РФ должна получить гарантии по невступлению Украины в НАТО. Третье — прекращение боев в Донбассе.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Кроме того, президент Белоруссии раскрыл детали своего последнего разговора с Путиным, в ходе которого попросил не задействовать в спецоперации часть совместной группировки военнослужащих, размещенной за западных рубежах РФ. По мнению Лукашенко, она должна быть «зарезервирована» на случай, если «вдруг что-то произойдет».

«Ответ [Путина]: "Я тебе обещаю и клянусь, что любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии будет означать, что они атакуют Россию". Я хочу, чтобы они это все понимали и слышали, и не врали, и фейки не вбрасывали», – предупредил Лукашенко.

В ближайшее время в Минске тоже рассмотрят вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, анонсировал Лукашенко. По его словам, решение будет принято в соответствии как с белорусскими, так и российскими интересами.