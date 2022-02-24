IPC ведет диалоги с Паралимпийскими комитетами России и Украины в преддверии Игр в Пекине

Международный паралимпийский комитет (IPC) обсуждает с комитетами России и Украины проведение зимних Игр 2022 года в Китае.

Представители IPC ведут диалоги с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии предстоящих Игр в Пекине, которые стартуют 4 марта. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе организации.

«IPC ведет диалог с Паралимпийскими комитетами Украины и России в преддверии зимних Игр 2022 года в Пекине. Как политически нейтральная организация, IPC сфокусирован на предстоящих Играх, а не текущей ситуации», — подчеркнули в IPC.

Сборную России на Играх в Пекине должен представить 71 спортсмен. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские паралимпийцы выступят на турнире под флагом ПКР.