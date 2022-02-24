Володин призвал депутатов Верховной рады на фоне событий в Донбассе подумать о людях

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин напомнил депутатам украинской Верховной рады о том, что на территории Донбасса проживают их избиратели, которые просят помощи и защиты у соседней страны.

Володин обратился к украинским коллегам на фоне развернувшихся на территории ЛДНР событий. Он призвал парламентариев задуматься о местных жителях, которые страдают от неблагоразумных действий Киева.

«Народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. Помощи от нашей страны ждут граждане Украины — ваши избиратели. Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора», — резюмировал парламентарий в своей речи.

Ситуация на территории Донбасса обострилась с начала февраля. После обращений глав ЛНР и ДНР к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик было проведено собрание Совбеза РФ, по окончанию которого президент озвучил положительное решение.