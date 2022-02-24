В Госдуме заявили, что военную операцию РФ поддержали регионы Украины

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, избранный от Ростовской области, рассказал, что специальную военную операцию ВС РФ ждали «большинство территорий Украины», а не только признанные недавно ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Пока военные ЛДНР продвигаются вперед, за линию разграничения, российские военные осуществляют демилитаризацию Украины. Задача РФ — нейтрализовать военный потенциал Киева, который был «изрядно подращен» за последнее время, заявили в Кремле. До этого США и некоторые страны ЕС неоднократно осуществляли поставки оружия на Украину.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Водолацкий заявил, что был на территории Донбасса накануне. По его словам, в мобилизационные пункты пришло множество местных жителей, «чтобы взять в руки оружие и освободить свою землю от той нечисти, от тех фашистов, неонацистов, которые оккупировали сегодня Донбасс». Парламентарий также свидетельствует о сотнях беженцев в Макеевке, ожидающих эвакуации в Ростовскую область — они надеются на скорейшее разрешение конфликта после операции российской армии.

«Беженцы говорят: "Нам это за 8 лет уже надоело, вы нас спасайте". Они хотят вернуться к мирной жизни и наконец-то обнять своих родных, которые живут на той стороне [подконтрольной Киеву]. Они не могут с ними встретиться, потому что на линии разграничения стоят нацисты "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в РФ), которые за попытки даже попасть к родным матерям избивают людей», — рассказал Водолацкий в комментарии «ПС».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Днем 24 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слово «оккупация» неприменимо к спецоперации ВС РФ на Украине. Он уточнил, что Кремлю «не с руки» комментировать суть военной операции в Донбассе, но подчеркнул, что военная операция имеет свои цели и они должны быть достигнуты.

«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов», — отметил Песков.

Ранее о «денацификации Украины» говорил Владимир Путин. Однако на вопрос о том, должно ли по итогам действий РФ смениться украинское правительство, Песков не ответил, подчеркнув, что дальнейшее будущее страны — «вопрос выбора украинского народа». Он заверил, что судя по опросам, россияне поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины «не меньше, чем признание ДНР и ЛНР».

Отмечается, что президент России готов провести переговоры с президентом Украины о ее нейтральном статусе и о взаимном отказе размещать вооружение.

Global Look Press / MOD Russia

Ранее в ФСБ России сообщили, что украинские пограничники покинули все подразделения на границе с РФ. До этого о приграничной стрельбе заявляли губернаторы Брянской и Белгородской областей, а в ПУ ФСБ по Краснодарскому краю заявили об обстреле украинской армией двух гражданских судов в Азовском море.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что главная задача и цель России — это «нейтральная Украина» вне блока НАТО. Он полагает, что Зеленский в ближайшие часы эвакуируется в Европу, а предоставить убежище ему могут Великобритания, Литва или Польша. Вероятное бегство украинских элит заграницу и вывод их капиталов в другие страны предсказал и экономист Георгий Колташов. Подробнее — в нашей статье.